У Дніпрі чоловік втік з автомобіля ТЦК розбивши скло і голову

У мережі з’явилося відео, на якому чоловік із закривавленою головою вистрибує з автомобіля ТЦК. Він отримав порізи, коли намагався вибити вікно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.

У ТЦК зазначили, що 9 грудня співробітники Нацполіції затримали чоловіка за порушення правил військового обліку. Після цього чоловіка разом із військовослужбовцями ТЦК направили для складання протоколу про адміністративне правопорушення.