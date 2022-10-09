У Гамбії 66 дітей померли після вживання сиропу проти кашлю, а у Мексиці невідомою речовиною отруїлися 57 школярів

Всесвітня організація охорони здоров’я проводить розслідування щодо препаратів індійської фармкомпанії, які могли спричинити загибель 66 дітей у Гамбії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Як зазначає видання, йдеться про чотири сиропи проти кашлю індійської компанії MaidenPharmaceuticals, яка не надала гарантій їхньої безпеки. У ВООЗ заявили, що “ліки” могли призвести до гострої ниркової недостатності.

Наприкінці липня медичні органи Гамбії виявили збільшення випадків гострого ураження нирок серед дітей віком до 5 років. Зараз відомо про 66 летальних випадків. Усі діти вживали сиропи проти кашлю.

Йдеться про пероральний розчин прометазину, дитячий сироп проти кашлю Kofexmalin, дитячий сироп проти кашлю Makoff та сироп проти застуди Magrip N.

Уряд Гамбії звернувся по допомогу до ВООЗ, призупинив використання всіх сиропів і закликав людей використовувати замість них пігулки.

На сьогодні виробник не надав ВООЗ гарантій якості цих продуктів, а лабораторний аналіз зразків підтверджує, що вони містять неприпустиму кількість діетиленгліколю та етиленгліколю. Ці речовини є токсичними для людей і можуть бути смертельними.

Сама ж фармкомпанія поки що не прокоментувала інцидент.

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