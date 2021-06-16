У Волноваському районі знайдене немовля у покинутій будівлі: поліцейські встановили його матір

Жителька села Андріївки повідомила медикам про те, що виявила у покинутій будівлі новонародженого хлопчика. Дитину помістили до лікарні. Правоохоронці встановили, що матір’ю немовляти є сама заявителька.

До поліції Волновахи надійшло повідомлення з медичної служби про те, що 25-річна жінка знайшла новонароджену дитину. З її слів стало відомо, що вона збирала черешню неподалік і почула дитячий плач, а, підійшовши ближче, побачила загорнуте в ганчір’я немовля з пуповиною. Жінка розповіла, що забрала дитину додому та нагодувала, а згодом викликала «швидку допомогу».

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 135 «Залишення в небезпеці матір’ю своєї дитини» Кримінального кодексу України.

Оперативники розпочали розшук матері хлопчика та в результаті проведених заходів встановили, що нею є заявниця. Жінка спочатку намагалася видати свою дитину за чужу та заплутати поліцію, проте перед наданими доказами зізналася.

Жінка пояснила, що народила дитину 14 червня у себе вдома та піклувалася про хлопчика. Але зрозуміла, що через скрутну ситуацію не може доглядати за дитиною, оскільки вона вже самотужки виховує двох дітей. Наміру залишати дитину в небезпеці вона не мала, тому надала завідомо неправдиву інформацію про те, що виявила немовля в покинутому будинку. Дитина весь час знаходилась під її наглядом.

Після проведення слідчих дій та судово-медичної експертизи за цим фактом буде прийнято процесуальне рішення.

Волноваський районний відділ поліції Донецької області