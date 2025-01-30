Поліція Львівщини розшукує зниклого 16-річного хлопця (фото)

Поліцейські Львівщини розшукують Давіда Дмитровича Кружиліна, 13.11.2008 року народження, жителя села Нагуєвичі Дрогобицького району.

Повідомлення про зникнення неповнолітнього до поліції надійшло 29 січня. За словами односельців, 25 січня, хлопець із наплічником вийшов з дому в невідомому напрямку й до цього часу не повернувся.

Прикмети: зріст – 165-170 сантиметрів, худорлявої статури, темне кучеряве волосся.

Одягнений: чорна куртка, темно-синій спортивний костюм, сірі кросівки, з собою мав рюкзак оливкового кольору.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, повідомляйте за номером телефону: (03244) 2-37-02, +380673341030 або на спецлінію “102”.

Поліція Львівської області