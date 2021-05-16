Під Бердянськом п’яний водій на Лада Калина в’їхав у маршрутку: одна жінка загинула, ще 6 людей постраждали

У суботу, 15 травня, на трасі M-14 неподалік с. Нововасилівка у Бердянському районі сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення між автомобілями Лада Калина та Mercedes-Benz Vito 1 пасажирка мікроавтобуса загинула, ще 6 осіб травмувалися.



Як повідомляє ДСНС, аварія сталася у суботу о 18:02.

“Внаслідок зіткнення 1 пасажирка мікроавтобуса загинула, 6 осіб травмувалися, ще 4 особи від госпіталізації відмовились. Усіх постраждалих доставили до лікарні м. Бердянськ”, – йдеться у повідомленні.

За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

У поліції повідомили, що зіткнення з мікроавтобусом скоїв водій легковика.

“Встановлено, що водій автомобіля Лада Калина, 1990 року народження, не надавши переваги в русі, скоїв зіткнення з маршрутним авто Мерседес Віто. В результаті зіткнення, мікроавтобус перекинувся: 1 жінка загинула, 6 пасажирів отримали травми. Водій та ще два пасажира легковика не постраждали”, – зазначили у відділі комунікації поліції Запорізької області.

За результатами медичної експертизи, водій легковика був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. // Діло