Заява Білорусі про нібито порушення повітряного простору з боку України не відповідає дійсності

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Заява білоруської сторони про те, що начебто сталося порушення повітряного простору з боку України, не відповідає дійсності», — сказав Демченко агентству «Інтерфакс-Україна» у суботу.

Він зазначив, що Держприкордонслужба України неодноразово і до цього наголошувала, що в рамках посилення кордону з Білоруссю, операції «Полісся», яка триває з 23 листопада, активно застосовуватиметься авіація та безпілотна авіація.

«Не виключенням став і вчорашній день, коли авіація моніторила ситуацію на кордоні. Під час польотів і виконання завдань, пілотом не було допущено порушень, зокрема не допущено порушення повітряного простору Білорусі», — пояснив речник.

Демченко додав, що наразі білоруська сторона ще офіційно жодних матеріалів не надіслала Держприкордонслужбі України.

У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) України також спростували заяву Білорусі про нібито порушення Україною білорусько-українського кордону.

«Інформація білоруської сторони про порушення повітряного простору гелікоптером Мі-8 з боку України не відповідає дійсності», — повідомила прес-служба МВС у Telegram-каналі.