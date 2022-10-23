У Львівському районі внаслідок зіткнення поїзда з автомобілем загинули двоє людей (фото)

23 жовтня о 00:22 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в с. Оброшине Львівського району на перегоні Оброшине-Глинна відбулось зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з автомобілем «ВМW».

До місця виклику виїхали рятувальники 25-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Пустомити та 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова. На момент прибуття рятувальників до місця події з’ясувалось, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія і пасажира та передали медикам. Медики госпіталізували потерпілих в важкому стані у реанімаційне відділення 8-ої міської клінічної лікарні м. Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автівки двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронні органи.

Головне управління ДСНС України у Львівській області