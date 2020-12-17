11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.
Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.
17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.
В клинике отмечали, что состояние здоровья Кернеса улучшается. “Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – говорилось в сообщении медиков.
2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.
- На местных выборах 25 октября Кернес одержал победу в первом туре на должность мэра Харькова (60,34% голосов). Таким образом, он был переизбран на эту должность.
- 9 декабря Геннадий Кернес получил соответствующие полномочия мэра без принесения присяги, поскольку до сих пор находится на лечении в Германии.