Сегодня ночью, 17 декабря, в немецкой клинике «Шарите» умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.

Об этом в своем Telegram написал бизнесмен Павел Фукс.

Как известно, мэр Харькова находился в берлинской клинике “Шарите”, где лечил осложнения после перенесенного коронавируса COVID-19.

По словам Павла Фукса, последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем организма Геннадия Кернеса.

11 декабря стало известно, что у Кернеса отказали обе почки и его подключили к гемодиализу.

Как известно, ранее у Кернеса был подтвержден коронавирус COVID-19 и двустороннее воспаление легких.

17 сентября сообщалось, что мэр Харькова улетел на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. Отмечалось, что Кернес проходит лечение в реанимационном отделении клиники в палате интенсивной терапии.

В клинике отмечали, что состояние здоровья Кернеса улучшается. “Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление”, – говорилось в сообщении медиков.

2 октября стало известно, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.