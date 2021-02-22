Дело ПриватБанка: в «Борисполе» посадили самолет, летевший за границу

В международном аэропорту «Борисполь» совершил посадку самолет, который вылетел из Днепра и направлялся за границу.

Правоохранители проводят спецоперацию, которая может быть связана с делом «ПриватБанка».

Об этом сообщили источники РБК-Украина в Государственной авиационной службе.

По словам собеседника, проходит секретная операция правоохранительных органов Украины, которая может быть связана с делом «ПриватБанка». Он также отметил, что люди, которые летели на этом борту, на выходят из самолета.

По данным источников, опрошенных РБК-Украина, на борту мог находиться бывший первый заместитель главы правления «ПриватБанка». В частности, до национализации банка такую должность занимали Олег Гороховский и Владимир Яценко.