До кінця доби у шести областях України оголошено штормове попередження (список)
Синоптики попереджають про грози, град та шквали.
У шести областях України на сьогодні оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
За даними синоптиків, до кінця доби очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.
І рівень небезпечності оголошено у таких областях:
- Харківська;
- Луганська;
- Донецька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Херсонська.
Прогноз на 26 червня
За даними Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
Місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями очікуються значні дощі.
Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних, центральних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень становитиме 20-25°, у північно-східних областях 15-20°; у південній частині повітря прогріється до майже спеки, 24-29°.
На Київщині також прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер буде північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с, місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.
Температура по області вдень 20-25°; у Києві буде трохи свіжіше, 21-23°. // УНІАНTweet