До кінця доби у шести областях України оголошено штормове попередження (список)

Синоптики попереджають про грози, град та шквали.

У шести областях України на сьогодні оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, до кінця доби очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

Харківська;

Луганська;

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Херсонська.

Прогноз на 26 червня

За даними Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, на Лівобережжі місцями очікуються значні дощі.

Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних, центральних та східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень становитиме 20-25°, у північно-східних областях 15-20°; у південній частині повітря прогріється до майже спеки, 24-29°.

На Київщині також прогнозується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер буде північно-західний, його швидкість становитиме 7-12 м/с, місцями очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура по області вдень 20-25°; у Києві буде трохи свіжіше, 21-23°. // УНІАН