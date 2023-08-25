Дослідження Full Fact виявило тисячі фейкових новин у Facebook

Згідно з дослідженням, члени місцевих груп у Facebook натрапили на сотні фальшивих дописів, у тому числі неправдиві повідомлення про зниклих дітей або смертоносних змій на волі.

Благодійна організація Full Fact, що займається перевіркою фактів, знайшла понад 1200 неправдивих дописів у групах соціальних мереж по всьому світу та попередила, що це, ймовірно, лише «верхівка айсберга».

Ці дописи можуть призвести до того, що люди будуть «переповнені неправдивою інформацією» і були «створені, щоб налякати місцеві громади», — йдеться у Full Fact. Благодійна організація заявила, що це може означати, що справжні дописи про небезпеку частіше ігноруватимуть.

Незрозуміло, чому цей контент поширюється, хоча Full Fact каже, що це може бути спосіб заробити гроші або просувати продукт чи послугу. Часто публікацію редагують після того, як вона набрала лайків і зацікавленість, щоб рекламувати все, від сайтів із поверненням грошей до роздачі підгузників.



Розслідування Full Fact виявило, що дезінформація була присутня у понад 100 районах Великобританії від Данді в Шотландії до Бістера в Оксфордширі. Минулого року в Данді заявили, що серійний вбивця може бути на волі .

Люди також фальшиво благали допомогти знайти зниклих собак або дітей. Сотні людей поділилися фейковим дописом у Facebook про поранену собаку, яку, ймовірно, знайшли після «інциденту з ударом та втечею» в Данфермліні.

Full Fact знайшов багато спільного контенту, присвяченого зниклим дітям і пенсіонерам. Інші повідомлення стверджували, що вулицями ходять серійні вбивці та люди з ножами.

Розслідування оприлюднило численні дописи, в яких стверджувалося, що озброєний ножем чоловік нападає на людей в Абердинширі, Бістері, Честерфілді, Глазго та Північній Ірландії.

Благодійна організація знайшла ще десятки прикладів такого ж посту з інших країн, зокрема в США та Австралії. Кілька відділів поліції підтвердили, що заява неправдива.

У квітні Full Fact підняв тривогу щодо цих містифікацій із власником Facebook, Meta , підкресливши, що «ризики, пов’язані з цими публікаціями, є згубними та досить частими, щоб заслуговувати на більш рішучі дії з боку Meta щодо активного виявлення та боротьби з цією наростальною тенденцією». Відповіді не отримав.

У 2021 році Facebook вніс зміни в роботу своїх публічних груп. Нова система дозволила членам приєднуватися без погодження з адміністраторами.

Full Fact попередив, що ця зміна потенційно зробила деякі місцеві групи більш доступними для тих, хто не знаходиться в цьому регіоні. Адміністратори все ще можуть обмежувати дописи та коментарі.

Стів Новотні, редактор Full Fact, сказав, що «самий масштаб» знайдених містифікаційних дописів «важко осягнути», і сказав, що вони, ймовірно, є «верхівкою айсберга».

Він додав: «Шакери чітко визначили величезне охоплення цих публікацій, і місцеві групи Facebook у всьому світі тепер переповнені неправдивою інформацією».

Ці дописи «сіють непотрібний страх і збентеження» і «жахають» місцеві громади, сказав Новоттни, додавши: «Справжні попередження про небезпеку та справжні дописи від людей, які відчайдушно звертаються по допомогу, наприклад тих, хто шукає зниклих близьких або зниклих домашніх тварин, тепер з набагато більшим ризиком бути проігнорованим».

Лінн Паркер, яка керує спеціалізованою групою у Facebook, що викриває фальшиві пости про зниклих собак, сказала: «Ці фальшиві дописи просто рву на собі волосся. Вони починають завдавати шкоди справжнім власникам зниклих собак або шукачам загублених, яких тепер фальшиво звинувачують у розміщенні фейкових дописів». // Дмитро Сизов, internetua.com