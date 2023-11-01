ДТП на Волині: водійка загинула, малолітня дитина – у лікарні
Учора близько 20:00 години на автодорозі у селі Софіївка Луцького району відбулося зіткнення двох автомобілів: Mercedes-Benz Vito та MAN.
Внаслідок ДТП 26-річна водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм загинула. Малолітню пасажирку із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався.
Слідчі за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet