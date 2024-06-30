ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, в тому числі діти (фото)
У Миколаєві 29 червня зіткнулися два автомобілі. Шестеро людей постраждало, серед них – двоє дітей 4 та 9 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.
Обставини аварії
29 червня, близько 20:15, на перехресті вулиць Лягіна та Потомкінської зіткнулись два транспортні засоби. За кермом Land Cruser Prado перебував 39-річний водій, ВАЗ 21110 керував 39-річний чоловік.
Слідчі поліції кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України.