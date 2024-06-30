ДТП у Миколаєві: шестеро постраждалих, в тому числі діти (фото)

У Миколаєві 29 червня зіткнулися два автомобілі. Шестеро людей постраждало, серед них – двоє дітей 4 та 9 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

“Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ 21110 та його пасажири чотирьох, девʼяти, 28-ми, 35-ти та 55-ти років з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені до медичних закладів. Водій автомобіля Land Cruser не постраждав”, – йдеться у повідомленні.