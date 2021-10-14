Поліція не допустила силового конфлікту між прихожанами різних конфесій у селі Новоживотів

14 жовтня у селі Новоживотів Оратівської територіальної громади виник словесний конфлікт та штовханина між прихожанами різних конфесій щодо проведення богослужіння в храмі. Працівники поліції забезпечили охорону публічної безпеки та не допустили силового розгортання конфлікту.

За словами начальника Управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області Віктора Ковальчука, до поліції з заявою про встановлення особи, яка її штовхнула, звернулась місцева мешканка. Подія зареєстрована в журналі заяв та повідомлень громадян.

Від направлення на проходження судово-медичної експертизи щодо нанесення тілесних ушкоджень заявниця відмовилась.

Відділ комунікації поліції Вінницької області