У ДТП на Одещин постраждали 17 осіб (фото)

За даними поліції, вантажівка зіткнулася з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

На Одещині через зіткнення вантажівки та пасажирського автобусу постраждало майже 20 людей.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що ДТП трапилася сьогодні близько 7:30 між селом Візирка та селищем Нові Біляри.

Попередньо встановлено, що на перехресті, поблизу пункту прийому зернових продуктів водій вантажівки виконував маневр повороту і допустив зіткнення з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

“Наразі по медичну допомогу звернулося 17 пасажирів автобуса”, – йдеться у повідомленні.

Зараз поліцейські встановлюють обставини цього ДТП на автодорозі сполученням Одеса-Южне. На місці аварії працює слідчо-оперативна група та екіпаж сектору реагування патрульної поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР попередньо за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. // УНІАН