У Луцькому районі поліція з’ясовує обставини масштабної ДТП за участю трьох вантажівок (фото)

Автопригода трапилася учора, 18 квітня, на автодорозі у селі Тростянець.

46-річний житель Луцького району, керуючи вантажівкою MAN, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості руху, зіткнувся з причіпом попутного автомобіля Volvo, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з лісовозом УРАЛ під керуванням 38-річного жителя Колківської громади.

Внаслідок ДТП обидва водії та 14-річний пасажир автомобіля УРАЛ отримали тілесні ушкодження. Водія лісовоза госпіталізували. Водій автомобіля Volvo не постраждав.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області