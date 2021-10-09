В Киеве в ДТП разбился автобус с пассажирами: два человека погибли, много пострадавших

В столице на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» маршрутный автобус №322 Киев-Бровары столкнулся с легковушкой. На момент ДТП в маршрутке были пассажиры, много пострадавших.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что после ДТП маршрутка отлетела в столб и буквально раскололась об него.

«Звук удара был слышен аж на метро «Черниговская». В салоне ехали пассажиры. Много пострадавших», – говорится в публикации.