В Киеве в ДТП разбился автобус с пассажирами: два человека погибли, много пострадавших
В столице на Броварском проспекте возле станции метро «Лесная» маршрутный автобус №322 Киев-Бровары столкнулся с легковушкой. На момент ДТП в маршрутке были пассажиры, много пострадавших.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Также отмечается, что в результате аварии два человека погибли, количество пострадавших еще уточняется.
На месте сейчас работают спасатели ГСЧС, медики, полиция. Проезд по этому участку затруднен. // Сегодня