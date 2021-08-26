У Полтаві поліцейський на авто збив поліцейську на мотоциклі

Автопригода сталась у Полтаві, у мікрорайоні Браїлки. Зіткнулися автомобіль Таврія та мотоцикл.

Попередньо, водій авто не надав перевагу мотоциклу.

За кермом Таврії перебував співробітник Полтавського районного управління поліції. На мотоциклі їхало двоє, пасажирка — патрульна поліцейська. Вона отримала численні ушкодження ніг, тазу та травму хребта та була госпіталізована.

Обставини автопригоди з’ясовує слідчо-оперативна група. // Вартові еспресо