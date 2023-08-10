На Львівщині четверо людей загинули у підвалі з гнилою картоплею

9 серпня в с. Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку, попередньо невідомими речовинами, отруїлись четверо осіб.

Прибувши до місця події рятувальники з’ясували, що люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів.

На жаль, внаслідок отруєння, вони загинули. Серед загиблих – жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.

Рятувальники проводили роботи з вилучення тіл із підвалу, розвідку першого, другого поверхів житлового будинку та горища.

Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази. Остаточні причини загибелі встановить слідство.

ДСНС