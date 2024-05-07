У ДТП в Києві постраждали водій маршрутки та 6 пасажирів

Автопригода трапилась сьогодні близько о 8:00 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, водій камазу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом.

Станом на зараз відомо, що травми отримали водій маршрутного таксі та 6 пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Інформацію буде оновлено.

Відділ комунікації поліції Києва