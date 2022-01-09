В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​​​2 810 нових випадків COVID-19

За добу 8 січня в Україні зафіксовано ​2 810 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 163 дитини та 33 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 840 осіб;

летальних випадків – 75;

одужало – 2 818 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 702 473 особи;

одужало – 3 511 269 осіб;

летальних випадків – 97 239;

проведено ПЛР-тестувань – 16 956 514.

Також від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 807 336 осіб. Першу дозу отримали 14 807 334 особи, дві дози – 13 968 123 осіб, додаткову дозу – 6 101, бустерну – 18 409 людей. Загалом проведено 28 799 967 щеплень.