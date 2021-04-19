У Полтаві розшукують зниклу 14-річну дівчину (фото)

розшукують 14-річну дівчину, яка зникла 18 квітня, повідомили в пресслужбі поліції Полтавської області.

18 квітня близько 14:00, 14-річна полтавка Інна Постриган вийшла з дому і не повернулася.

На момент зникнення дівчина була одягнена в куртку та штани чорного кольору. Взута у кросівки чорного кольору.

Якщо у вас є інформація, що допоможе пришвидшити розшук школярки, поліціянти просять повідомити її за номерами: 380506062319 або 102. // poltavske.tv