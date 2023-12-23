ДТП в Одеському районі: одна людина загинула, дві – у лікарні (фото)

У Крижанівці водій сміттєвоза у стані алкогольного сп’яніння наїхав на співробітника, унаслідок чого той загинув. Керманича затримано. А біля Молодіжного не розминулися водії двох легковиків, що призвело до травмування двох пасажирів одного із керманичів. Обидві аварії сталися учора, 22 грудня.

Щодо ДТП у Крижанівці поліцейські попередньо встановили: близько 14-ї години водій сміттєвоза на кладовищі скоїв наїзд на співробітника, коли здійснював рух заднім ходом. Потерпілому були спричинені несумісні з життям тілесні ушкодження.

Керманича перевірили на стан сп’яніння – він був п’яний.

За даним фактом слідчі СУ ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного спʼяніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водія затримали в процесуальному порядку та наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Слідство триває. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Щодо ДТП біля Молодіжного попередньо встановлено: близько 10-ї години водій «ВАЗ», рухаючись з села і повертаючи ліворуч у напрямку міста Чорноморськ, не надав перевагу у русі керманичу «Opel Kadett», який рухався у зустрічному напрямку зі сторони села Санжійка, та допустив з ним зіткнення.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє пасажирів з «Opel Kadett». Потерпілих доправили до лікарні, де одному медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забійну рану лобної ділянки голови, закритий перелом ребер, а іншому – закриту черепно-мозкову травму, забої та садна.

Обох водіїв перевірили на стан сп’яніння – вони були тверезі.

Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках розпочатого кримінального провадження поліцейські призначили низку експертиз. Слідчі дії тривають.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути уважними, не сідати за кермо у стані сп’яніння.

Відділ комунікації поліції Одещини

(за матеріалами Одеського райуправління поліції № 2)