На Рівненщині насмерть розбився 14-річний мотоцикліст

Вчора близько опівночі на дорозі між селами Дубівка та Кідри розбився 14-річний мотоцикліст.

Як повідомляють у поліції області, він їхав на транспортному засобі «Lifan» без захисного шолома, не впорався із керуванням і впав, а потім перекинувся у кювет.

У результаті цього хлопчина отримав травми, які виявились несумісні із життям.

19-річний пасажир, односелець загиблого, не постраждав.

Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. // rivne.media