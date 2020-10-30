На Рівненщині насмерть розбився 14-річний мотоцикліст
Вчора близько опівночі на дорозі між селами Дубівка та Кідри розбився 14-річний мотоцикліст.
Як повідомляють у поліції області, він їхав на транспортному засобі «Lifan» без захисного шолома, не впорався із керуванням і впав, а потім перекинувся у кювет.
У результаті цього хлопчина отримав травми, які виявились несумісні із життям.
19-річний пасажир, односелець загиблого, не постраждав.
Наразі слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. // rivne.mediaTweet