Дві ДТП за участі мотоциклістів стались на Львівщині за минулу добу

Внаслідок зіткнень мотоциклів з легковими автомобілями травмовані троє осіб — двоє мотоциклістів та один пасажир двоколісного транспортного засобу.

10 серпня близько 8.30 на автодорозі «Золочів-Ясенів» у Золочівському районі зіткнулись мотоцикл «Shinеray», яким керував 19-річний мешканець району та автомобіль «Volkswagen Passat», за кермом якого перебував 39-річний житель міста Київ. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Того ж дня близько 20.00 в одному з сіл Самбірського району зіткнулись мотоцикл, яким керував 17-річний мешканець одного з сіл району та автомобіль ВАЗ-2108, за кермом якого перебував водій віком 47 років. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали мотоцикліст та його на рік старший пасажир — обидвоє госпіталізовані.

За фактами слідчі відкрили кримінальні провадження, проводяться досудові розслідування.

Поліція Львівщини застерігає: двоколісні транспортні засоби — мотоцикли, скутери, велосипеди та самокати, стають все популярнішими, відповідно – зростає кількість дорожньо-транспортних пригод з їх участю. Під час ДТП водії таких транспортних засобів отримують травми, інколи — несумісні з життям, а головною причиною аварій є порушення учасниками дорожнього руху вимог дорожніх правил. Тому, будьте уважними, неухильно дотримуйтесь вимог Правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкості та постійно слідкуйте за дорожньою обстановкою. Бережіть життя та здоров’я – своє та оточуючих.

Відділ комунікації поліції Львівської області