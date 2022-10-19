На Сумщині розслідують обставини ДТП, у якій загинув водій та постраждали два пасажири (фото)

За даним фактом слідчі Роменського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження та проводять першочергові слідчі дії.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько 19:30, на автодорозі «Київ-Суми-Юнаківка» біля с. Гаврилівка Роменського району. Як попередньо встановили співробітники поліції, 30-річний водій автомобіля «Toyota Corolla» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, де перекинувся.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди керманич легковика отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці події. У салоні транспортного засобу перебувало ще два пасажири, які отримали травми різного ступеню та були госпіталізовані до Роменської центральної районної лікарні.

Наразі по даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області