Дві українки загинули внаслідок залізничної аварії в Німеччині
Посольство України в Німеччині підтвердило загибель двох українок внаслідок аварії на залізниці в баварському окрузі Гарміш-Партенкірхен.
Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив посол Андрій Мельник.
Консули Генерального консульства в Мюнхені перебувають на зв’язку з сім’ями загиблих громадянок.
У кожної із загиблих залишилася неповнолітня дитина. Діти наразі перебувають у супроводі близьких дорослих.
Чоловіки загиблих планують приїзд до Німеччини, наразі вирішується питання перетину кордону.
У який саме спосіб відбуватиметься репатріація — з сім’ями ще обговорюється.
Раніше німецькі ЗМІ повідомили, що жінки виїхали з України через війну та проживали поблизу в сім’ях, що приймають біженців.
Нагадаємо, аварія сталася 3 червня. Регіональний потяг прямував до Мюнхена і неподалік Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, в результаті чого перекинулися кілька вагонів.
Станом на неділю знайдено тіла 5 загиблих в аварії, але кількість може зрости, оскільки від 7 до 14 людей досі вважаються зниклими безвісти.Tweet