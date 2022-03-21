У Китаї розбився Boeing 737 зі 133 пасажирами на борту

Літак China Eastern Airlines, який перевозив 133 пасажири з Куньміна до Гуанчжоу, у понеділок зазнав аварії в районі Гуансі, внаслідок цього сталася пожежа в горах.

Про це повідомляє китайське державне телебачення, пише УНН.

Реактивний літак, який зазнав аварії, був літаком Boeing 737, і кількість постраждалих невідома, повідомляє CCTV.

Сказано, що рятувальники вже на шляху до місця події.

Посольство України у Пекіні перевіряє, чи були українці на борту літака, який зазнав катастрофи у Китаї, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.