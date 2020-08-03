На Мукачівщині легковик з компанією молодих людей врізався у вантажівку, загинув 19-річний пасажир (фото)
Аварія сталась сьогодні вночі, близько 03:00 у селі Страбичово, що на Мукачівщині.
Як пишуть місцеві ЗМІ, компанія молодих людей їхала легковому авто. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
Внаслідок зіткнення загинув пасажир авто 2000 року народження.
Також постраждали водій авто 1995 року народження та ще один пасажир 2002 року народження.
Як розповіли у лікарня, водія відпустили додому, адже той отримав незначні ушкодження, інший пасажир лишився у лікарі з забоями м’яких тканин, черепно-мозковою травмою, травмою колінного суглобу. // Закарпаття онлайнTweet