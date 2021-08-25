Двоє франківчан загинули у смертельній ДТП на Рівненщині (фото, відео)

Автопригода сталася сьогодні, 25 серпня, близько 08:45 на автодорозі «Київ-Чоп» неподалік села Птича.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля «Renault Trafiс»— 35-річний житель Івано-Франківської області, на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожньої обстановки, не впорався із керуванням та допустив наїзд на відбійник.

Внаслідок ДТП від отриманих травм двоє пасажирів — 35-ти та 36-річні жителі Івано-Франківська загинули на місці події. Іще один — 36-річний, госпіталізований у реанімаційне відділення Дубенської ЦРЛ із переломами ніг та ключиці. Троє інших учасників ДТП отримали незначні травми.

Відомо, що чоловіки, жителі Прикарпаття, їхали у Рівне на роботу.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Керманич мікроавтобуса попередньо тверезий. У рамках кримінального провадження у нього відібрано зразки крові. Транспортний засіб вилучено.

Досудове розслідування триває.

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