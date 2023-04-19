Двоє людей загинули у ДТП і масштабній пожежі з фурами на Київщині (фото)

На трасі “Київ – Харків”, поблизу с. Панфили Київської області у вівторок, 18 квітня, сталася масштабна пожежа за участі трьох фур. Загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

“18 квітня о 23:15 до ДСНС надійшло повідомлення про те, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди горять автомобілі на автодорозі “Київ-Харків” поблизу с. Панфили”, – йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали рятувальники одразу 4 частин – м. Яготин, смт Згурівка, м. Березань та м. Переяслав.

По прибуттю рятувальників встановлено, що горять три фури, у місткості 3-ї фури знаходиться гас. Під час пожежі було виявлено двох загиблих.

Пожежу локалізовано о 03:35 та ліквідовано о 03:53. На місці події працювало 6 одиниць техніки та 22 рятувальників особового складу.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі Києва на вулиці Каховській сталася пожежа. Відомо про двох загиблих.