Двоє людей загинули в пожежі на Сумщині…

Трагедія сталася у Тростянці. Горіло більш як 100 “квадратів”

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей, передає Depo.Суми за інформацією пресслужби ДСНС.

14 квітня о 20:15 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку по вул. Нескучанська в м. Тростянець. Про пожежу повідомив сусід, який побачив дим та полум’я з – під покрівлі будівлі.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено стіни та стелю на площі до 100 кв. м., покрівлю прибудови до житлового будинку на площі до 10 кв. м., вікна, двері, меблі та речі домашнього вжитку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання.

Під час гасіння місцеві жителі повідомили, що в середині повинні бути двоє людей, тому одночасно з гасінням проводилися пошукові роботи. Під час проведення розвідки в будинку вогнеборці виявили тіла чоловіка 1957 р.н. та жінки 1973 р.н.