Двоє юнаків втопились у водоймі на Львівщині

Особи загиблих встановлені – ними виявились жителі Львова віком 16 та 17 років.

Як встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, подія сталась 30 червня близько 18.30 на водоймі у селі Ясниська, Яворівського району. Тіла юнаків розшукали водолази.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Проводиться розслідування.

Правоохоронці нагадують основні правила поведінки на воді:

Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) може відбуватись лише у спеціально відведених для цього місцях.

Не рекомендується заходи глибоко у воду особам, які не вміють плавати.

Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці дна і достатній глибині водоймища.

Пірнати можна лише там, де є достатня глибина, прозора вода, рівне дно.

Підпливати близько до човнів та катерів, які йдуть неподалік від місць купання заборонено.

Заборонено також допускати у воді ігри, які пов’язані з обмеженням руху, рук та ніг.

Категорично заборонено купатись у водоймах особам, які перебувають у стані сп’яніння!

Відділ комунікації поліції Львівської області