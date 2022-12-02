На Буковині судитимуть винуватицю ДТП з потерпілими, серед яких двоє малолітніх дітей

Нагадаємо: 8 вересня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з трьома травмованими в селі Давидівка Чернівецького району. Слідчі поліції за цим фактом завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно порушниці до суду для розгляду.

Під час досудового розслідування співробітники відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького райуправління поліції встановили, що 26-річна водійка автомобіля «Nissan Qashqai» перевищила допустиму швидкість, не врахувала дорожньої обстановки та допустила з’їзд з проїжджої частини дороги з подальшим зіткненням з деревом.

Внаслідок зіткнення травмувалися троє пасажирів автівки: 72-річна жінка та двоє дівчаток віком 3 і 8 років. Всіх постраждалих доставили до медичних закладів для надання допомоги.

Наразі слідчі поліції зібрали достатню доказову базу вини кермувальниці та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду. Буковинці інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області