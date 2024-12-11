Експерти назвали мережі АЗС, чий бензин «вбиває» двигуни генераторів

Бензин з надлишковим вмістом спирту може завдати значної шкоди двигуну генератора. Фахівці не радять пальне БРСМ-Нафта, Мотто, Luxwen та з так званих бочок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “24 канал“.

На думку фахівців, для бензинових генераторів важливим є використання якісного пального. Деякі мережі АЗС продають бензин з надлишковим вмістом спирту, що може завдати значної шкоди двигуну.