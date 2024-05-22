Енергетики збільшили на годину час дії відключень світла попри заяву напередодні

В “Укренерго” уточнили час, коли почнуть діяти графіки відключень. Відтак, обмежувати споживання почнуть з 19:00 на відміну від анонсованого раніше часу – 20:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України не з 20:00 а з 19:00 до 24:00”, – йдеться у повідомленні.

Причина корегування – збільшення хмарності, яка заважає роботі сонячних електростанцій.

При цьому, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується. // Економічна правда