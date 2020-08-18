Енергоатом не допустив НАЗК до проведення позапланової антикорупційної перевірки

Державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» заблокувало позапланову антикорупційну перевірку, яку мало провести НАЗК.

«НАЗК отримало низку повідомлень про можливі порушення на «Енергоатомі» від громадських організацій, народних депутатів, фізичних осіб та ЗМІ. Саме тому було розпочато антикорупційну перевірку підприємства. Проте наших фахівців просто не пустили на територію компанії», — зазначає Голова НАЗК Олександр Новіков.

Фахівці НАЗК склали акт про недопуск до перевірки, який підписав т.в.о. президента підприємства Петро Котін. Отже, він підтвердив, що підприємство свідомо перешкоджає перевірці.

У зв’язку з цим НАЗК внесе Котіну відповідний припис. У випадку повторного недопуску буде складений адміністративний протокол про невиконання законних вимог НАЗК.

«Це перший випадок, коли НАЗК не допускають до проведення перевірки. Зважаючи на це, припускаємо, що на підприємстві існують системні порушення в організації роботи щодо запобігання корупції. Прояви цих порушень можуть впливати на інтереси 35 тисяч працівників цього підприємства та безпеку всієї галузі атомної енергетики», — додає Олександр Новіков.

Для більшості державних установ проходження антикорупційної перевірки — це можливість посилити власну спроможність, виявити корупційні ризики, отримати рекомендації для запобігання корупції.

Загалом НАЗК було проведено 138 антикорупційних перевірок, у тому числі в Міністерстві внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному банку України та Державній екологічній інспекції, яка самостійно запросила фахівців НАЗК у 2020 році.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», НАЗК проводить планові та позапланові перевірки органів державної влади, державних підприємств тощо на дотримання антикорупційного законодавства.

Національне агентство з питань запобігання корупції