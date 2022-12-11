У ДТП на Ковельщині одна людина загинула, ще двоє травмовані (фото)

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Учора близько 22:00 години у селі Свидники 37-річний ковельчанин, керуючи автомобілем BMW-Х5, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіткнувся з житловим будинком.

Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Двоє пасажирів, 28-ми та 26-ти років, що перебували у транспортному засобі, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги та проведення обстеження.

ДТП на Ковельщині: одна людина загинула, ще двоє травмовано

У результаті зіткнення будинок та автомобіль зазнали значних ушкоджень.

На місці працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.

ДТП на Ковельщині: одна людина загинула, ще двоє травмовано

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.

Нагадаємо, учора в Ковельському районі внаслідок ДТП постраждало п’ятеро осіб, двоє з них загнули.

Звертаємося до водіїв щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху. У зв’язку із погіршенням погодних умов в області, просимо без нагальної потреби утриматися від поїздок автотранспортом. Бережіть своє життя та життя оточуючих вас людей.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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