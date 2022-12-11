У ДТП на Ковельщині одна людина загинула, ще двоє травмовані (фото)

Учора близько 22:00 години у селі Свидники 37-річний ковельчанин, керуючи автомобілем BMW-Х5, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував погодних умов, не впорався з керуванням, з’їхав в кювет та зіткнувся з житловим будинком.

Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Двоє пасажирів, 28-ми та 26-ти років, що перебували у транспортному засобі, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги та проведення обстеження.

У результаті зіткнення будинок та автомобіль зазнали значних ушкоджень.

На місці працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.

Нагадаємо, учора в Ковельському районі внаслідок ДТП постраждало п’ятеро осіб, двоє з них загнули.

Звертаємося до водіїв щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху. У зв’язку із погіршенням погодних умов в області, просимо без нагальної потреби утриматися від поїздок автотранспортом. Бережіть своє життя та життя оточуючих вас людей.

Сектор комунікації поліції Волинської області