Энергодар остался без света: возможно, авария на Запорожской ТЭС

В Энергодаре Запорожской области на тепловой электростанции произошла серьезная авария, в результате которой город остался без света.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат местного горсовета Анатолий Анохин.

По его словам, также пропало водоснабжение.

«Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена, воды нет – остановились насосы», – написал депутат.

Как сообщает Инсайдер UA, по предварительным данным, аварийно отключились все энергоблоки ТЭС.

«В городах Энергодар и Днепрорудный и ближайших сёлах пропал свет, связь и интернет. Энергодар весь в дыму, воняет гарью. Пошли слухи, что город хотели эвакуировать», — говорится в сообщении.

В соцсетях пишут, что слышали взрыв и пишут якобы о пожаре на ТЭС.

Официальной информации об аварии на данный момент нет. // УНИАН