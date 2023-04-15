Троє людей загинули в ДТП у Миколаївському районі

13 квітня, приблизно о 22:30 на автодорозі Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв, біля Нової Одеси Миколаївського району, 28-річний водій Opel Vectra, за попередніми даними, не впоравшись із керуванням, з’їхав у кювет, де у подальшому транспортний засіб перекинувся та відбулося загорання.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля та двоє його пасажирів – 33-х та 13-ти років загинули на місці події. Ще одного 13-річного пасажира із тяжкими тілесними ушкодженнями з місця події госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 050-013-01-48 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області