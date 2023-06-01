FTC: Дверний дзвінок Amazon Ring використовувався для шпигування

Федеральна торгова комісія подала заяву в суд сьогодні, коли оголосила про мирову угоду з компанією Amazon на суму 5,8 мільйона доларів у зв’язку зі свідомим порушенням конфіденційності технологічним гігантом.

Amazon також погодилася виплатити 25 мільйонів доларів для врегулювання звинувачень у порушенні прав дітей на конфіденційність, коли не видалила записи Alexa на прохання батьків і зберігала їх довше, ніж потрібно, згідно з судовою заявою у федеральному суді Сіетла, яка окреслила окрему угоду.

Врегулювання FTC — це остання спроба агентства притягнути великі технологічні компанії до відповідальності за політику, яка, на думку критиків, ставить прибуток вище конфіденційності.

Amazon, яка придбала Ring у квітні 2018 року, пообіцяла внести деякі зміни у свою практику.

«Хоча ми не згодні з претензіями FTC щодо Alexa та Ring і заперечуємо порушення закону, ці врегулювання залишають ці питання позаду», — йдеться в заяві Amazon.

Комісар FTC Альваро Бедойя сказав Reuters, що поселення повинні надіслати повідомлення технологічним компаніям про те, що їхня потреба збирати дані не є приводом для порушення закону. “Це дуже чіткий сигнал для них”, – сказав він.

Штрафи на загальну суму 30,8 мільйона доларів становлять незначну частину прибутку Amazon у 3,2 мільярда доларів за перший квартал.

У своїй скарзі проти Amazon, поданій у штаті Вашингтон, FTC заявила, що вона порушила правила захисту приватного життя дітей і правила проти обману споживачів, які використовували Alexa. Наприклад, у скарзі FTC говориться, що Amazon повідомила користувачам, що видалить розшифровки голосу та інформацію про місцезнаходження за запитом, але потім не зробила цього.

В одному випадку в 2017 році співробітники Ring переглянули відео, зроблені щонайменше 81 клієнткою та співробітниками Ring, які використовували продукти Ring. «Непомічений Ring, цей співробітник продовжував шпигувати протягом місяців», — заявили в FTC.

Колега помітив неналежну поведінку, і врешті працівника звільнили.

FTC також повідомила, що Ring надала співробітникам необмежений доступ до конфіденційних відеоданих клієнтів, сказавши, що «в результаті цього небезпечно надмірного доступу та недбалого ставлення до конфіденційності та безпеки співробітники та сторонні підрядники мали змогу переглядати, завантажувати та передавати конфіденційні дані клієнтів. відеодані для власних цілей».

У рамках угоди FTC із Ring, яка розрахована на 20 років, Ring зобов’язана повідомляти клієнтам, який доступ до їхніх даних мають компанія та її підрядники.

У лютому 2019 року Ring змінила свою політику, щоб більшість співробітників або підрядників Ring могли отримати доступ до приватного відео клієнта лише за згодою цієї особи.

Дмитро Сизов, Internetua