Графік відключення електроенергії у Києві та області 6 грудня

Опубликовано

У понеділок, 6 грудня, в Києві та області знеструмили багато будинків під час планових ремонтних робіт. Опубліковано графік відключень та список адрес.

Про це свідчать дані ДТЕК Київські регіональні електромережі та ДТЕК Київські електромережі.

відключення електроенергії » Всі новини Кременчука на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ

Сьогодні у столиці та передмісті призупинять подачу електроенергії для безпеки працівників комунальних служб під час виконання робіт. Знеструмлені будуть житлові будинки, установи та офіси.

Графік відключення світла в Києві 6 грудня — за посиланням.

Графік відключення світла в Київській області 6 грудня — за посиланням.

Нагадаємо, будинки, як правило, відключають від мережі при капремонті, усуненні дефектів, підключенні нових клієнтів або роботах, які проводяться клієнтами. // «Апостроф»

Like

Метки:

Читайте также: