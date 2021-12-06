Графік відключення електроенергії у Києві та області 6 грудня

У понеділок, 6 грудня, в Києві та області знеструмили багато будинків під час планових ремонтних робіт. Опубліковано графік відключень та список адрес.

Про це свідчать дані ДТЕК Київські регіональні електромережі та ДТЕК Київські електромережі.

Сьогодні у столиці та передмісті призупинять подачу електроенергії для безпеки працівників комунальних служб під час виконання робіт. Знеструмлені будуть житлові будинки, установи та офіси.

Графік відключення світла в Києві 6 грудня — за посиланням.

Графік відключення світла в Київській області 6 грудня — за посиланням.

Нагадаємо, будинки, як правило, відключають від мережі при капремонті, усуненні дефектів, підключенні нових клієнтів або роботах, які проводяться клієнтами. // «Апостроф»