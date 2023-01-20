На Миколаївщині поліція встановлює місцезнаходження неповнолітньої дівчини (фото)

Сьогодні, 19 січня, до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу звернулась мешканка Арбузинки про те, що її неповнолітня донька Харкоміца Аміна Миколаївна 2008 року народження 16 січня приблизно о 16:00 годині пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася. Про місцезнаходження дівчинки матері нічого не відомо.

Прикмети: зріст близько 160 см, худорлявої статури, довге русяве волосся.

Була одягнена в куртку чорного кольору, зелені штани з кишенями по боках, чорні кросівки.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати іншу корисну інформацію для слідства, повідомити до відділу поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції за адресою: смт Арбузинка, вул. Шевченка, 200, або за телефонами: 067-257-71-61, 097-981-17-15, 102.

Первомайський районний відділ поліції Миколаївської області