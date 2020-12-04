На Николаевщине в столкновении фуры и Mercedes погибли два человека (фото)

В Николаевской области в пятницу, 4 декабря, на трассе М-14 «Одесса — Мелитополь – Новоазовск» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобиля.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

ДТП с пострадавшими произошло в районе поселка Красное.

В результате лобового столкновения между грузовиком Volvo и автомобилем Mercedes-Benz погибли два человека — водитель и пассажирка легковушки.

На месте работали сотрудники полиции, ГСЧС и медики. // Преступности.НЕТ