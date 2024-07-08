Графіки відключення світла в Україні 8 липня скасовані до 14:00

У понеділок, 8 липня, з 10:30 до 14:00 обмеження скасовані для всіх областей, а з 19:00 до 22:00 прогнозується обмеження обсягом чотирьох черг одночасно.

Як повідомляє Укренерго, вранці, 8 липня, Диспетчерський центр зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень, а з 10:30 до 14:00 обмеження будуть скасовані для всіх регіонів України.

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.

В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.

Інформація про відключення українці можуть подивитися на офіційних сайтах обленерго та в їхніх соцмережах.

Про можливі зміни ситуації в енергосистемі в Укренерго обіцяють повідомляти додатково.

Дані про те, які саме черги та коли будуть застосовувати в тому чи іншому регіоні, можна дізнатися в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах. // Факти