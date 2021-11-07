В Україні зафіксовано 17 419 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 6 листопада, зафіксовано 17 419 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 119 дітей та 195 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 5 652 особи;

летальних випадків – 449;

одужало – 8 520 осіб;

здійснено тестувань за добу – 96 600 (зокрема методом ПЛР – 45 120, методом ІФА – 11 802);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 678.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 075 433 особи;

одужало – 2 512 756 осіб;

летальних випадків – 72 084;

проведено ПЛР-тестувань – 14 847 087.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 625 випадків;

Вінницька область – 569 випадків;

Волинська область – 340 випадків;

Дніпропетровська область – 1527 випадків;

Донецька область – 757 випадків;

Житомирська область – 682 випадки;

Закарпатська область – 270 випадків;

Запорізька область – 667 випадків;

Івано-Франківська область – 887 випадків;

Київська область – 542 випадки;

Кіровоградська область – 144 випадки;

Луганська область – 174 випадки;

Львівська область – 1095 випадків;

Миколаївська область – 816 випадків;

Одеська область – 1664 випадки;

Полтавська область – 633 випадки;

Рівненська область – 349 випадків;

Сумська область – 817 випадків;

Тернопільська область – 403 випадки;

Харківська область – 1362 випадки;

Херсонська область – 448 випадків;

Хмельницька область – 1114 випадків;

Черкаська область – 271 випадок;

Чернівецька область – 407 випадків;

Чернігівська область – 856 випадків.

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