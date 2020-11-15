В Украине за сутки — 10 681 случаев COVID-19

В Украине на утро воскресенья зафиксировано уже более 535 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки — более 10,6 тыс.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

“10 681 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 15 ноября 2020 года. В частности, заболели 420 детей и 391 медработник”, — сообщил Степанов.

По его словам, также за последние сутки:

— госпитализированы — 1227 человек;

— летальных случаев — 95;

— выздоровели — 2633 человека;

— осуществлено тестирований за сутки — 44 505 (в том числе методом ПЦР — 36000, методом ИФА — 8505).

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 535 857 человек;

— выздоровели — 241 444 человека;

— летальных случаев — 9603;

— проведения ПЦР-тестов — 3912966.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях”, — отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах

г. Киев — 50 620 случаев;

Винницкая область — 13 844 случая;

Волынская область — 18 676 случаев;

Днепропетровская область — 21 222 случая;

Донецкая область — 16 983 случая;

Житомирская область — 22 225 случаев;

Закарпатская область — 19 384 случая;

Запорожская область — 18 484 случая;

Ивано-Франковская область — 27 986 случаев;

Киевская область — 24 493 случаи;

Кировоградская область — 3 651 случай;

Луганская область — 5 147 случаев;

Львовская область — 36 894 случая;

Николаевская область — 12 340 случаев;

Одесская область — 32 782 случаи;

Полтавская область — 14 966 случаев;

Ровенская область — 24 969 случаев;

Сумская область — 17 859 случаев;

Тернопольская область — 23 555 случаев;

Харьковская область — 47 599 случаев;

Херсонская область — 6 967 случаев;

Хмельницкая область — 22 879 случаев;

Черкасская область — 12 996 случаев;

Черновицкая область — 27 917 случаев;

Черниговская область — 11 419 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.