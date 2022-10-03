Харківська поліція розшукує неповнолітню дівчину (фото)

Співробітники відділу поліції № 1 ХРУП № 1 встановлюють місцезнаходження Софії Винокурової, 2006 року народження.

Дівчина 1 жовтня пішла з харківської лікарні у невідомому напрямку.

Прикмети: на вигляд 15 років, зріст 158 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся, очі зелені.

Була одягнута у світлі джинси, чорну кофту, бордову куртку, білі кросівки.

Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просимо повідомити до відділу поліції за телефонами: «102», 0954684414, 0664579627 чи іншим зручним для вас способом.

Відділ комунікації поліції Харківської області