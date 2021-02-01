Инфаркт у водителя: на Донбассе перевернулся автобус с людьми (фото)

В воскресенье, 21 января, в городе Дружковка Донецкой области пассажирский автобус попал в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Авария случилась около 16:47 на улице Машиностроителей. Там перевернулся рейсовый автобус № 18 «Абсолют — пгт. Новониколаевка».

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства и 3 пассажира возрастом 35-51 года. Люди получили травмы головы и лица.

Как выяснилось, причиной аварии стало состояние здоровья водителя. Прямо за рулем у мужчины 1960 года рождения случился инфаркт. Вследствие этого автобус съехал с дороги и перевернулся.

Водителя автобуса госпитализировали в реанимацию местной больницы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // «Апостроф»