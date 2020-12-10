Из-за непогоды в «Борисполе» отменено прибытие ряда рейсов (список)

Из-за ухудшения погодных условий в аэропорту «Борисполь» отменено посадку шести самолетов — самолеты сели в резервных аэропортах или вернулись в аэропорты вылета.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передает УНН.

«В связи со сложными погодными условиями в Международном аэропорту «Борисполь» некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета», — сообщили в аэропорту.

По состоянию на 20:30 это рейсы:

Белавиа — BRU845 (Минск — Киев);

LOT — LOT7KU (Варшава — Киев);

Windrose — WRC 114 (Ивано-Франковск — Киев);

WRC 104 (Днепр — Киев);

WRC 164 (Львов — Киев);

WRC124 (Одесса — Киев).

Сообщается, что решение воспользоваться резервным аэропортом и изменить запланированный маршрут принимает исключительно командир воздушного судна.

«Сейчас Международный аэропорт «Борисполь» работает и постоянно осуществляет обработку перрона, рулежных дорожек и взлетно-посадочной полосы. Задействовано 15 единиц техники для обеспечения условий взлета и посадки», — отметили в администрации аэропорта.

В «Борисполе» призвали учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Проверить информацию можно на онлайн табло аэропорта и онлайн табло на сайте авиакомпании.

Добавим, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в Киевской и Житомирской области ввели временное ограничение движения транспорта.